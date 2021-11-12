Son Dakika Haberi... Dani Alves, Barcelona'ya geri dönüyor!

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Barcelona'da Ronald Koeman'ın ardından takımın başına geçen Xavi, sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Xavi ile birlikte Barcelona'da futbol oynamış olan Brezilyalı sağ bek Dani Alves, Katalan ekibiyle 1 yıllık anlaşmaya vardı.

LA LIGA'NIN ONAYI BEKLENİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; 38 yaşındaki futbolcu, La Liga'nın onay vermesinin ardından resmen Barcelona'ya imza atacak.

2008 yazında Sevilla'dan 35 milyon Avro karşılığında Barcelona'ya transfer olan Daniel Alves, 8 yıl boyunca forma giymişti.

Barcelona'da 6 kez La Liga şampiyonluğu, 3 kez de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Alves, ayrıca 4 Kral Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 4 İspanya Süper Kupa ve 3 Kulüpler Dünya Kupası kazanarak toplamda 23 kupa zaferi yaşadı.