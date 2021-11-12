Son Dakika Haberi... Dani Alves, Barcelona'ya geri döndü! Resmi açıklama...

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Barcelona'da Ronald Koeman'ın ardından takımın başına geçen Xavi, sürpriz bir hamle yapmaya imza attı..

Xavi ile birlikte Barcelona'da futbol oynamış olan Brezilyalı sağ bek Dani Alves, Katalan ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Barcelona, La Liga'nın onay vermesinin ardından Dani Alves transferini resmen açıkladı.

OCAK AYINDA FORMA GİYEBİLECEK

La Liga devi, Dani Alves'in gelecek hafta takımla birlikte antrenmanlara başlayacağını ve Ocak 2022'den itibaren forma giyebileceğini açıkladı.

2008 yazında Sevilla'dan 35 milyon Avro karşılığında Barcelona'ya transfer olan Daniel Alves, 8 yıl boyunca forma giymişti.

Barcelona'da 6 kez La Liga şampiyonluğu, 3 kez de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Alves, ayrıca 4 Kral Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 4 İspanya Süper Kupa ve 3 Kulüpler Dünya Kupası kazanarak toplamda 23 kupa zaferi yaşadı.