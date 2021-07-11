Son dakika haberi... Cyle Larin'in menajerinden flaş transfer açıklaması! 'Beşiktaş'a teklif gelirse...'

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Kanadalı forvet Cyle Larin'in menajeri Nick Mavromaras açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Mavromaras, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Larin'i yeni sözleşme için siyah-beyazlı kulüpten kimsenin aramadığını ve teklif gelmesi halinde Beşiktaş'ın bunu değerlendireceğini söyledi.

İşte Mavromaras'ın açıklamaları;

Açıkçası henüz kulüpten bir teklif almadık. Bu yüzden şu anda Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağıyla ilgili bir şey söyleyemem, kulüpten kimse bizi aramadı. Sezon bittikten sonra oyuncumla görüşüp kalmasını istediklerini söylemişler ancak Beşiktaş yönetimi benimle iletişime geçmedi.

"TEKLİF GELİRSE BEŞİKTAŞ SATAR"

Şu anda bir teklif yok ancak Beşiktaş kulübü bana bir teklif geldiği takdirde durumu değerlendireceklerini söyledi. İnsanların bilmesi gereken şu, Beşiktaş 2 Ekim 2020 tarihinde Cyle Larin'i bedelsiz bırakacaktı. Bir Belçika takımının ciddi ilgisi vardı fakat biz Beşiktaş'ta kalmasına, forma için mücadele etmesine karar verdik. Mental olarak son derece güçlüydü ve Beşiktaş'ın şampiyon olacğaına inanıyordu. Bugün eğer bir teklif gelirse, Beşiktaş değerlendirecektir, satmak istediklerini düşünüyorum.

"SÖZLEŞME UZATMAK İSTERLERSE ARAYABİLİRLER"

Beşiktaş'ta iyi bir sezon geçirdi ve burada mutlu. 1 sezon daha oynayıp gitmek gibi bir düşüncesi yok. Beşiktaş sözleşme uzatmak istiyorsa beni arayabilir, rakamı düşünüyoruz. Şu ana kadar kimse beni aramadı.

"PREMIER LİG'İN SONUNDAKİ TAKIMA GİTMEK İSTEMEDİ"

Ocak ayında West Bromwich'in ilgisi vardı ancak önceliğimiz Premier Ligi'in sonundaki bir takıma gitmek değildi. Cyle da o sırada kazanan bir takımda, iyi bir ortamda ve değerli bir pozisyondaydı, sonuç olarak kalarak iyi karar verdik. Cyle çok iyi bir sezon geçirdi, Beşiktaş'ta iki kupa kazandı, durum bu.

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