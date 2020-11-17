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Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Spor organizasyonları seyircisiz oynanacak"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yeni koronavirüs önemlerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında alınan yeni koronavirüs kararlarını duyurdu.
Spor müsabakalarının tamamının seyircisiz olarak oynanmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, "Tüm spor organizasyonları seyircisiz oynanmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
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