Son Dakika Haberi... Cristiano Ronaldo ve Juventus'u yıkan kararlar! Messi, Mbappe ve Pogba...

Spor Arena Dış Haber - Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye transfer olmasının ardından Avrupa futbolunda merak edilen bir diğer konu ise Cristiano Ronaldo'nun geleceği olmuştu.

Portekizli yıldızın, Juventus ile sözleşmesi devam etmesine karşın geleceği konusundaki belirsizlik devam ediyor.

İspanya basınından Marca'nın haberine göre; Ronaldo ile Juventus, geçtiğimiz sezonun sona ermesiyle birlikte yolları ayırma konusunda anlaşmaya çok yaklaştı.

Ancak Avrupa transfer piyasasında yaşanan gelişmelerin, bu süreci olumsuz etkilediği vurgulandı.

REAL MADRID'İN MBAPPE RÜYASI

Ronaldo'nun sezon sonunda Real Madrid'e dönmek için yönetimle görüştüğü ancak Kylian Mbappe transferini gerçekleştirmek isteyen Florentino Perez'den olumsuz yanıt aldığı belirtildi.

MESSI'NİN PSG'YE TRANSFERİ...

Ronaldo için bir diğer seçenek PSG'ye imza atması gösterilmesine karşın Messi'nin Barcelona'dan sürpriz bir şekilde ayrılarak Fransız ekibine imza atması, yine Portekizli yıldızın elini kolunu bağladı.

MANCHESTER UNITED'DA POGBA SORUNU

Yıldız futbolcunun, Manchester United'a dönebileceği yönünde de haberler çıkmıştı. Ancak Premier Lig ekibinin, kontratının son yılında olan Paul Pogba ile görüşmelere ve bu sorunun çözülmesine öncelik verdiği kaydedildi.

Yeni sezona Juventus ile başlaması beklenen 36 yaşındaki yıldız, Torino ekibinde 133 maçta 101 gol, 22 asistlik performans sergiledi.