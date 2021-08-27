Son dakika Haberi: Cristiano Ronaldo transferinde anlaşma tamam! Manchester City derken işler karıştı, Manchester United...

Spor Arena Dış Haber - Lionel Messi'nin PSG'ye gitmesinin ardından bir tarihi transfer daha gerçekleşmeye çok yakın. Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılarak Manchester United'ın yolunu tutuyor. Sabah Juventus tesislerine giden Portekizli yıldız, arkadaşlarıyla vedalaşıp tesislerden ayrıldı. 36 yaşındaki yıldızın Manchester City'e imza atması beklenirken gün içerisinde yaşanan gelişmeler rotayı değiştirdi.

ALLEGRI AÇIKLADI: AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Juventus teknik direktörü Allegri, yaptığı basın toplantısında Ronaldo ile ilgili soruya; "Ronaldo dün bana takımda kalmak istemediğini ve hemen ayrılmak istediğini söyledi. Bu yüzden bugün antrenmana çıkmadı ve yarınki maçta oynamayacak." yanıtını vermişti.

PEP GUARDIOLA YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI AMA...

Cristiano Ronaldo'nun transferi hakkında açıklamalarda bulunan Pep Guardiola, "Pek bir şey söyleyemem. Kane, Tottenham gibi harika bir kulüpte kalacağını açıkladı. Cristiano hala Juventus'un oyuncusu. Transferin kapanmasına 3-4 gün kaldı, her şey olabilir. Kişisel görüşüme göre, buna Ronaldo ve Messi dahil, nerede oynayacaklarına onlar karar veriyor. Görüşmelere kendileri liderlik ediyor. Şu an elimdeki kadrodan son derece memnunum ve öyle olmaya devam edecek." demişti.

SOLKJAER AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI

Öte yandan Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kulübün unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Portekizli yıldıza açık kapı bıraktı. Solskjaer, "Ronaldo iyi ilişkilerimiz var. Bruno Fernandes, onunla devamlı konuşuyor. Eğer Juventus'tan ayrılmak istiyorsa burada olduğumuzu biliyor. Ronaldo, kulübümüzün efsanesi ve bence tarihin en iyi oyuncusu. Neler olacağını zaman gösterecek." şeklinde konuşmuştu.

MANCHESTER CITY SON ANDA MASADAN KALKTI

Ronaldo'nun Manchester City'e imza atması beklenirken transferde flaş gelişmeler yaşandı. Gün içerisinde Manchester City'nin masadan kalktığı ve yıldız oyuncunun Manchester United'a yakın olduğu duyuruldu.

BBC'de yer alan haberde "Manchester City, Cristiano Ronaldo transferinden vazgeçti." ifadeleri kullanıldı.

MANCHESTER CITY'E VERDİĞİ CEVAP ORTAYA ÇIKTI

Manchester United'ın teklifi geldikten sonra Cristiano Ronaldo, Manchester City'e "Teklifinizle ilgilenmiyorum" cevabını verdiği belirtildi.

12 YIL SONRA MANCHESTER UNITED'A GERİ DÖNÜŞ

Manchester United'ın transferi resmen tamamlaması halinde Cristiano Ronaldo, 12 yıl sonra eski kulübüne dönmüş olacak. 36 yaşındaki futbolcu, Manchester United kariyerinde 292 maçta 118 gol, 69 asistlik performans sergilemişti.

ALEX FERGUSON İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA...

Manchester Evening News ise bu gelişmeleri "Manchester United, bu sabah Sir Alex Ferguson'la görüşmesinin ardından Cristano Ronaldo'ya kontrat teklifini iletti." şeklinde duyurdu.

EFSANE KAPTAN FERDINAN'DAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Manchester United'ın efsane kaptanlarından Rio Ferdinand'ın Cristiano Ronaldo haberlerinin çıkmasının ardından yaptığı paylaşım da heyecan yarattı.

TRANSFERİ DUYURDULAR: 'ANLAŞMA TAMAM'

İtalyan ve İngiliz kaynaklar; Juventus, Manchester United eve Ronaldo üçgeninde anlaşmaların tamamlandığını duyurdu.

28 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Manchester United'n, Cristiano Ronaldo için Juventus'a 28 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi.

RONALDO'YA ÖNERİLEN MAAŞ...

Premier Lig devinin, Cristiano Ronaldo'ya ise yıllık 29 milyon eurodan 2 senelik sözleşme imzalatacağı bilgisi verildi.

🧐Ronaldo, Premier Lig'deki son golünü, 10 Mayıs 2009'da Old Trafford'da Manchester City ağlarına frikikten atmıştı. https://t.co/Ap3tRizIK7 pic.twitter.com/eHTux7TlNJ — Spor Arena (@sporarena) August 27, 2021