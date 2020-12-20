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Haber Giriş: 20.12.2020 - 08:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Christoph Daum paylaştı! Fenerbahçe maçında...

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Son Dakika Haberi | Christoph Daum paylaştı! Fenerbahçe maçında...
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Fenerbahçe eski teknik direktörü Christoph Daum, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının hemen öncesinde yaptığı Türkçe paylaşımla olay oldu.

Kişisel instagram hesabında son günlerde Fenerbahçe ve Türkiye temalı paylaşımlar yapan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Christoph Daum, Gaziantep-Fenerbahçe maçının hemen öncesinde önemli bir paylaşım daha yaptı.

Türkçe mesaj yayınlayan Daum, "2021 kutlu olsun. Mutlu yıllar" mesajı verdi. Daum, Türkçe etiketler kullanmayı da ihmal etmedi.

FENERBAHÇE MESAJI

Alman hoca geçtiğimiz günlerde de Fenerbahçe ve Türkiye bayraklarıyla yer aldığı bir fotoğrafı Instagram'dan paylaşmıştı. Daum o paylaşımında, "Fenerbahçeli taraftarların beni unutmamış olması çok gururlandırdı. Önümüzdeki maçlarda onlara başarılar dilerim. Türkiye benim ikinci vatanımdır ve sonsuza dek öyle kalacaktır" yazmıştı.

Daum'un son günlerdeki mesajları, "Kendisini Fenerbahçe taraftarına hatırlatıyor" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Son Dakika Haberi | Christoph Daum paylaştı Fenerbahçe maçında...

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