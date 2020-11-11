MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Cenk Tosun'dan gol itirafı! 'Beni çok mutlu etti'
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Cenk Tosun'dan gol itirafı! 'Beni çok mutlu etti'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 11.11.2020 - 22:52 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Cenk Tosun'dan gol itirafı! 'Beni çok mutlu etti'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Cenk Tosun'dan gol itirafı! 'Beni çok mutlu etti'
Abone Olgoogle-news

A Milli Takım'ın Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldığı maçta ilk golü atan Cenk Tosun, maç sonunda açıklamalar yaptı.

A Milli Takım'ın golcüsü Cenk Tosun, Hırvatistan ile 3-3 berabere kalınan maçın ardından konuştu.

Golle geri döndüğü için mutlu olduğunu vurgulayan Cenk Tosun, Vodafone Park'ta da güzel anılara sahip olduğuna değindi.

Cenk Tosun, "Ben de çok mutluyum ve gururluyum. Hocama çok teşekkür ediyorum beni çağırdığı için. Bizim için iyi bir test oldu. Zaman zaman iyi işler yaptık son Dünya Kupası finalistine karşı. Bu statta çok güzel anılarım var. Golle dönmek beni çok mutlu etti." şeklinde konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle