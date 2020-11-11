Son Dakika Haberi | Cenk Tosun'dan gol itirafı! 'Beni çok mutlu etti'

A Milli Takım'ın golcüsü Cenk Tosun, Hırvatistan ile 3-3 berabere kalınan maçın ardından konuştu.

Golle geri döndüğü için mutlu olduğunu vurgulayan Cenk Tosun, Vodafone Park'ta da güzel anılara sahip olduğuna değindi.

Cenk Tosun, "Ben de çok mutluyum ve gururluyum. Hocama çok teşekkür ediyorum beni çağırdığı için. Bizim için iyi bir test oldu. Zaman zaman iyi işler yaptık son Dünya Kupası finalistine karşı. Bu statta çok güzel anılarım var. Golle dönmek beni çok mutlu etti." şeklinde konuştu.