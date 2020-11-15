Son dakika haberi | Cenk Laleci: Selmani için Fenerbahçe'den teklif aldık

TFF 1.Lig temsilcisi Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci'den Fenerbahçe itirafı geldi.

Laleci, "Kaleci Selmani'nin transferi çok konuşuldu ama gerçekleşmedi. Fenerbahçe'den transfer teklifi gelmişti. Erol Bulut'un gelmesinin ardından durumlar değişti. Kaleci antrenörünün farklı bir düşüncesi olmuş" dedi.

22 yaşındaki kaleci bu sezon 7 maçta görev yaptı, 11 gol yerken, 2 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

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