MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika haberi | Cenk Laleci: Selmani için Fenerbahçe'den teklif aldık
GeriFutbol Son dakika haberi | Cenk Laleci: Selmani için Fenerbahçe'den teklif aldık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 15.11.2020 - 12:53 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Cenk Laleci: Selmani için Fenerbahçe'den teklif aldık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi | Cenk Laleci: Selmani için Fenerbahçe'den teklif aldık
Abone Olgoogle-news

TFF 1.Lig ekibi Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, Gentian Selmani için transfer döneminde Fenerbahçe'den teklif aldıklarını itiraf etti.

TFF 1.Lig temsilcisi Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci'den Fenerbahçe itirafı geldi.

Laleci, "Kaleci Selmani'nin transferi çok konuşuldu ama gerçekleşmedi. Fenerbahçe'den transfer teklifi gelmişti. Erol Bulut'un gelmesinin ardından durumlar değişti. Kaleci antrenörünün farklı bir düşüncesi olmuş" dedi.

22 yaşındaki kaleci bu sezon 7 maçta görev yaptı, 11 gol yerken, 2 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

Son dakika haberi | Cenk Laleci: Selmani için Fenerbahçeden teklif aldık

"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle