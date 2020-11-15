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Haber Giriş: 15.11.2020 - 22:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Cengiz Ünder'den Rusya itirafı: 'Elimizden kaçırmıştık'

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Son Dakika Haberi | Cengiz Ünder'den Rusya itirafı: 'Elimizden kaçırmıştık'
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A Milli Takım'ın Rusya'yı 3-2 mağlup ettiği maçta ikinci golü kaydeden Cengiz Ünder, karşılaşma sonrasında açıklamalar yaptı.

Uluslar Ligi'nde Rusya'yı 3-2 mağlup eden A Milli Takım'da Cengiz Ünder, maç sonunda konuştu.

İşte Cengiz Ünder'in sözleri;

İlk maçta da bence elimizden kaçırdık Rusya'yı, bugün galip gelmeyi bildik, tarihimizde ilk defa Rusya karşısında galibiyet aldık.

HASRET KALMIŞTIM

Umarım daha fazla gol atarım, daha fazla asist yaparım ve Leicester City'ye döndüğümde de ülkemi gururlandırırım.

HAMILTON SÜRPRİZ OLMADI

Formula'nın İstanbul'da olması ülkemiz açısından çok önemliydi. Ben Hamilton'ı tutuyordum aslında, sürpriz olmadı. 6. sırada başlamasına rağmen iyi bir yarış geçirdi, onu da tebrik ediyorum

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