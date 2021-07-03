Son Dakika Haberi... Cengiz Ünder transferi için Fransa'da!

Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Roma'da olan Cengiz Ünder, Marsilya'ya imza atıyor.

Cengiz Ünder, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için Marsilya'ya gitti. Milli oyuncunun uçaktan ve Fransa'dan görüntüsü de ortaya çıktı.

10 MİLYON EURO BONSERVİS

Marsilya'nın bu transfer için Roma'ya 10 milyon euro ödeyeceği, Cengiz Ünder'in de Fransız ekibiyle 4 yıllığına anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

İLK TERCİHİNİN AVRUPA OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Cengiz Ünder ile ilgili menajeri Mirsad Türkcan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) geçtiğimiz haftalarda açıklamada bulunmuş ve milli oyuncunun Roma'dan ayrılması halinde yoluna Avrupa'da devam etmek istediğini söylemişti.

Türkcan, "Son günlerde basında çıkan transfer iddialarından sonra açıklamayı yapma gereği duyduk. Öncelikle belirtmek isteriz ki adı geçen tüm takımlara saygı duyuyoruz fakat Cengiz Ünder ülkesini Avrupa'nın önemli liglerinde temsil ederek kariyerine devam etmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı