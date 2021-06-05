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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Cengiz Ünder için flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye yazılmıştı
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 05.06.2021 - 14:55 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Cengiz Ünder için flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye yazılmıştı

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Son Dakika Haberi... Cengiz Ünder için flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye yazılmıştı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder’in geleceği hakkında menajeri Mirsad Türkcan, açıklamalarda bulundu.

Türkcan, Türk kulüplerine saygı duyduklarını ancak Cengiz Ünder’in Avrupa’nın önemli liglerinde kariyerine devam etmek istediğini belirtti.

Bonservisi İtalya Serie A kulübü Roma’da bulunan Cengiz Ünder ile ilgili menajeri Mirsad Türkcan, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamada bulundu. Türkcan, "Son günlerde basında çıkan transfer iddialarından sonra açıklamayı yapma gereği duyduk. Öncelikle belirtmek isteriz ki adı geçen tüm takımlara saygı duyuyoruz fakat Cengiz Ünder ülkesini Avrupa’nın önemli liglerinde temsil ederek kariyerine devam etmek istiyor. Ayrıca, Cengiz’in şu andaki tek arzusu ve konsantrasyonu milli takımın EURO 2020’deki başarısı" dedi.

Son dakika haberi... Cengiz Ünder transferinde büyük sürpriz Fenerbahçe derken Trabzonspor...
Son dakika haberi... Cengiz Ünder transferinde büyük sürpriz! Fenerbahçe derken Trabzonspor...

FENERBAHÇE İDDİALARI

İtalya basını, Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder'i kiralamak için Roma ile temaslarda bulunduğunu duyurmuştu.

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