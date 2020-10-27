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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Caner-Gökhan uyumu can yakıyor
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Haber Giriş: 27.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Caner-Gökhan uyumu can yakıyor

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Uzun yıllardır aynı takımlarda forma giyen Caner Erkin ve Gökhan Gönül, yakaladıkları uyumla rakip defansların korkulu rüyası oldu.

Caner’in kullandığı korner atışlarına Gökhan’ın ön direkte yükselip kafayı vurması yıllardır herkesin bildiği bir organizasyon olmasına rağmen, birçok takım durduramıyor.

Bu sezon Rize deplasmanında aynı şekilde kafa golü atan Gökhan, Trabzon karşılaşmasında da arka direğe aşırıp Cisse’ye asist yaptı.

Son Dakika Haberi | Caner-Gökhan uyumu can yakıyor

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