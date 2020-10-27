Son Dakika Haberi | Caner-Gökhan uyumu can yakıyor

Caner’in kullandığı korner atışlarına Gökhan’ın ön direkte yükselip kafayı vurması yıllardır herkesin bildiği bir organizasyon olmasına rağmen, birçok takım durduramıyor.

Bu sezon Rize deplasmanında aynı şekilde kafa golü atan Gökhan, Trabzon karşılaşmasında da arka direğe aşırıp Cisse’ye asist yaptı.

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