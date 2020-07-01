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Haber Giriş: 01.07.2020 - 14:56,Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Caner Erkin'in menajeri açıkladı! Fenerbahçe, Galatasaray, transfer...

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Son Dakika Haberi | Caner Erkin'in menajeri açıkladı! Fenerbahçe, Galatasaray, transfer...
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Beşiktaş'la sözleşmesi biten ve takımdan ayrılacak olan Caner Erkin'in yeni adresi merak konusu olurken oyuncunun menajeri Batur Altıparmak'tan konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

Türkiye'nin en iyi sol bekleri arasında bulunan Caner Erkin sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak. Milli oyuncu için Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girmiş durumda.

Sarı lacivertliler ile Caner Erkin arasında anlaşmaya varıldığı, ancak Mert Hakan Yandaş transferindeki ücretler nedeniyle sorun çıktığı iddia edildi.

Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak konuyla ilgili açıklama yaparak, "Bu iddialar doğru değil. Her gün başka haberler çıkıyor. Daha önce de söyledim Fenerbahçe dahil herhangi bir takımla anlaşmamız da yok." dedi.

Oyuncusunun farklı talipleri olduğunu ifade eden Altıparmak, "Fenerbahçe'den Caner Erkin için soranlar oldu ancak şu ana kadar ciddi olarak oturup konuşmadık. Yurt dışından da ilgilenenler var." ifadelerini kullandı.

SÖZ KONUSU TRANSFER HABERİ;

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Son Dakika Haberi | Caner Erkinin menajeri açıkladı Fenerbahçe, Galatasaray, transfer...

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