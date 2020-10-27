Son Dakika Haberi | Caner Erkin'in kornerleri penaltı gibi

Sarı lacivertli takımın bu sezon attığı 10 golün 5’i Caner Erkin’in kullandığı korner atışları sonucu geldi. Rize, Karagümrük ve Göztepe maçlarında 1’er, son Trabzon karşılaşmasında 2 gol, deneyimli sol bekin köşe vuruşlarıyla üretilirken, Fenerbahçe bu maçların hepsinden galip ayrıldı.

Dört yıl aradan sonra Fenerbahçe’ye dönerek başarılarla dolu kariyerine yeni bir ivme kazandıran Caner Erkin, sarı lacivertlilerin en önemli hücum silahı oldu. Bek oynamasına rağmen bir sol kanat oyuncusu gibi sık sık hücuma çıkan tecrübeli oyuncu, yıllardır rakip savunmaları alt üst eden ortalarının yanına bu sezon kornerleri de ekledi. Artık Caner’in kullandığı her köşe atışı neredeyse bir penaltı kadar tehlikeli. Nitekim Fenerbahçe’nin bu sezon attığı 10 golün 5’i Caner Erkin’in kornerleri sonucunda geldi.

Geçen sezonu şimdiden yakaladı

Çaykur Rizespor (Gökhan Gönül), Karagümrük (Samatta) ve Göztepe (Serdar Aziz) maçlarında 1’er, Trabzonspor karşılaşmasında ise (Serkan Asan kendi kalesine ve Papiss Cisse) 2 gol, Caner’in kornerlerinin ürünüydü. Geçen sezonun tamamında 34 maçta kornerlerden toplam 5 gol atan Fenerbahçe, henüz 6. haftada Caner Erkin’in köşe atışlarından 5 gol buldu. Yaklaşık 15 yıldır profesyonel olarak futbol oynayan tecrübeli oyuncu, forma giydiği takımlarda 458 resmi maça çıkarken, 93 asist yaptı. Sakatlık, ceza vs. olumsuz bir durum olmadığı taktirde bu sezon 100’üncü asistine ulaşmasına kesin gözüyle bakılan 32 yaşındaki sol bek oyuncusu, 32 kez de gol sevinci yaşadı.

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