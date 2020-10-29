Son Dakika Haberi | Büyükçekmece Basketbol'da bir oyuncu ve bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Büyükçekmece Basketbol'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, rutin taramalar dışında gerekli görülmesi üzerine yapılan testlerde bir oyuncu ile bir teknik personelin Kovid-19 PCR test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Klinik şikayeti gözlenmeyen oyuncu ile personelin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı aktarıldı.