Son Dakika Haberi | Burak Yılmaz'dan Fransa'da flaş itiraflar! Emre Belözoğlu...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Fransa basınından Telefoot'a açıklamalarda bulundu.

Lille'e transfer süreci hakkında konuşan Burak, "Luis Campos'un bana 35 yaşında bile Avrupa'nın büyük liglerinde oynayabileceğimi söylemesi, beni buraya getirmek için yetti." dedi.

Burak Yılmaz sözlerini "Ligue 1'in en iyi takımlarından biriyiz. Burada, gerçekleştirmeyi düşündüğüm bir hayalim var ama bunu paylaşmayacağım. Umarım hayalimi gerçekleştirir ve bu hayalin ne olduğunu bir röportajda anlatabilirim." ifadeleriyle sürdürdü.

Telefoot'un Burak Yılmaz röportajına Emre Belözoğlu da katıldı. Belözoğlu, "Burak, gerçek bir futbol hastası. Sürekli işine odaklı birisi. Bu yüzden gittiği her yerde goller atıyor." şeklinde konuştu.