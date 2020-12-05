Son Dakika Haberi | "Burak Yılmaz şimdi bile 15-20 milyon euro eder"

Lille’in Sparta Prag’ı 2-1 yendiği maçta Fransız ekibinin gollerini atan Burak, Avrupa Ligi’nde haftanın futbolcusu seçildi. Geçmiş yılların ünlü golcüleri Cemil Turan, Feyyaz Uçar ve Zafer Tüzün, Burak Yılmaz’ın performansı için çarpıcı yorumlar yaptı.

UEFA Avrupa Ligi’nde 4 dakika içinde attığı iki golle takımı Lille’in Sparta Prag’ı 2-1 yenip bir üst turu garantilemesini sağlayan Burak Yılmaz Fransa’da günün adamı oldu. RMC Sport Burak için ‘kurtarıcı’ yorumunu yaparken France Football tecrübeli oyuncunun maçın kaderini değiştirdiğini vurguladı. L’Equipe, Foot Mercato ve Le Parisien de Burak’tan övgüyle bahsetti. 35 yaşında Beşiktaş’tan Lille’e transfer olan ve şimdiden 15 maçta 8 gole ulaşan Burak Yılmaz’ı, Türk futbolunun efsane isimlerine sorduk:

Mükemmel zamanlaması var

CEMiL TURAN: Burak futbol yaşamının sonunda yeteneklerini sergilemeye başladı. Gurur duyuyoruz. Hem kanatlarda hem de forvette mükemmel zamanlaması var. Burak Türkiye’de bir çok takımda oynadı ama Lille’deki temposunu gösteremedi. Avrupa’nın en iyi golcülerinden biri. Şu an bile fiyatı 15-20 milyon euro eder. Dünyada fazla golcü yok.

Trabzonspor’da da böyleydi

FEYYAZ UÇAR: Kariyerinin sonunda yeteneğinin farkına vardı. Futbol yaşamının son bulacağını bilen futbolcular yeteneklerinin farkına varıyorlar. Ben son iki yılımda futbolculuk yaşamımda koşmadığım kadar koştum. Burak keşke bu performansını 20’li yaşlarda gösterseydi diyeceğim ama asıl mesele bu. 20’li yaşlarda bu tempoyu gösterseydi çok farklı olurdu. Burak, Türkiye’de bu performansını Trabzonspor’da gösterdi. Lille’deki performansını Beşiktaş’ta sergileyemedi. Ama futbol yaşamının sonunda olgunlaşıp tüm yeteneklerini sonuna kadar kullanmak zorunda olduğunu hissediyor.

Olgunlaştığı için bu kadar iyi

ZAFER TÜZÜN: Burak Yılmaz olgunlaştığı için bu performansını gösteriyor. Çok özellikleri olan bir forvet. Boş koşuları mükemmel uyguluyor. Topu önüne alıp sürmek, çalım atmak ve gol yapmak önemli özellikler. Lille’de bu sezon gösterdiği bu performansı 20’li yaşlarda sergileseydi fiyatı en az 50 milyon euro hatta daha fazla rakamlara yükselirdi.

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