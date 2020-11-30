MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Burak Yılmaz, Lille'i sırtlıyor! Bir ilki başardı...
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Burak Yılmaz, Lille'i sırtlıyor! Bir ilki başardı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 30.11.2020 - 01:04 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Burak Yılmaz, Lille'i sırtlıyor! Bir ilki başardı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Burak Yılmaz, Lille'i sırtlıyor! Bir ilki başardı...
Abone Olgoogle-news

Fransa Lille 1'in 12. haftasında Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lille, St. Etienne ile 1-1 berabere kaldı.

Burak Yılmaz, St. Etienne-Lille karşılaşmasında Ikone'nin skoru 1-1'e getiren golünde asist yaptı.

Milli golcü, Lille formasıyla çıktığı toplam 13 maçta 6 gol atıp 3 de asist yaptı.

Lille, puanını 23'e yükseltti ancak 4. sıraya geriledi. Saint-Etienne ise 11 puanla 15. sıraya yerleşti.

Lille'de forma giyen diğer milli futbolculardan Yusuf Yazıcı 68. dakikada oyuna girerken, Zeki Çelik sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

2007'den bu yana bir ilk

Burak Yılmaz, 2006-07 sezonundan bu yana, üst üste 7 maçta en az bir gole katkı veren ilk Lille futbolcusu oldu.

Son Dakika Haberi | Burak Yılmaz, Lillei sırtlıyor Bir ilki başardı...

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle