Son Dakika Haberi | Burak Yılmaz, Lille'i sırtlıyor! Bir ilki başardı...

Burak Yılmaz, St. Etienne-Lille karşılaşmasında Ikone'nin skoru 1-1'e getiren golünde asist yaptı.

Milli golcü, Lille formasıyla çıktığı toplam 13 maçta 6 gol atıp 3 de asist yaptı.

Lille, puanını 23'e yükseltti ancak 4. sıraya geriledi. Saint-Etienne ise 11 puanla 15. sıraya yerleşti.

Lille'de forma giyen diğer milli futbolculardan Yusuf Yazıcı 68. dakikada oyuna girerken, Zeki Çelik sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

2007'den bu yana bir ilk

Burak Yılmaz, 2006-07 sezonundan bu yana, üst üste 7 maçta en az bir gole katkı veren ilk Lille futbolcusu oldu.

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