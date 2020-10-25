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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Burak Yılmaz çılgına döndü!
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Futbol
Haber Giriş: 25.10.2020 - 23:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Burak Yılmaz çılgına döndü!

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Son Dakika Haberi | Burak Yılmaz çılgına döndü!
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Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Lille'in Nice'e konuk olduğu maçın 79. dakikasında oyundan alınmasının ardından çok öfkelendi.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 8. haftasındaki Nice-Lille karşılaşması 1-1 sonuçlanırken, müsabakada takımına 1 puanı getiren golü atan Burak Yılmaz, oyundan alındığı sırada küfürler savurdu.

Maça Zeki Çelik'le birlikte 11'de başlayan, 58'de fileleri havalandırarak ligdeki dördüncü golünü kaydeden Burak Yılmaz, 79. dakikada oyundan alınmasının ardından çok sinirlendi.

Yerini Jonathan David'e bırakan Burak Yılmaz, büyük bir sinirle kulübeye doğru gelirken, ettiği küfürler yayından duyuldu.

Tecrübeli golcünün tam olarak kime küfrettiği anlaşılamadı.

Son Dakika Haberi | Burak Yılmaz çılgına döndü

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