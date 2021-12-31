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Son dakika haberi: Burak Elmas - Fatih Teri görüşmesi sonrası Galatasaray'ın transfer planı! 5 isimle yollar ayrılacak...

#Galatasaray #Fatih Terim#Burak Elmas
Son dakika haberi: Burak Elmas - Fatih Teri görüşmesi sonrası Galatasarayın transfer planı 5 isimle yollar ayrılacak...
Ali Naci Küçük

Galatasaray’da önceki gün gerçekleştirilen Burak Elmas-Fatih Terim zirvesinde devre arası yapılması planlanan transferler de masaya yatırıldı. Sarı kırmızılıların başkanı kulübün mali durumunu anlatıp transfer için önce vedaların gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı. Bu gelişmelerin ardından ilk hedef Luyindama, Babel, Yedlin, Assunçao ve hatta Feghouli ile ocak ayında yolları ayırmak.

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G.Saray’da başkan Burak Elmas ile Fatih Terim arasında önceki gün gerçekleşen zirvede transfer de masaya yatırıldı. Avrupa Ligi hedefi için Terim, orta saha ve forvet takviye gerektiğinin altını çizdi. Kulübün mali durumunu paylaşıp “Takım maliyetini düşürmeden takviye yapmamız zor” diyen Elmas ise transfer için önce vedaların gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

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İlk iş kadro maliyeti ile yabancı kontenjanı sorunu çözecek G,.Saray şu adımları atacak:

5 oyuncu için kritik günler

Luyindama, sezon başı kendisini transfer etmek isteyen Antwerp Kulübü’ne bonservisiyle ya da kiralama formülü ile gönderilecek.

Beklentilerin uzağında kalan ve sadece 2 maçta oynayabilen Gustavo Assunçao ise kiralandığı kulübüne sezon sonunu beklemeden geri dönecek.

Ülkesi ABD’den sezon başında teklif alan De Andre Yedlin ile de yollar ayrılmaya çalışılacak.

Sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan Ryan Babel ile erken ayrılık adına temaslar hızlanacak. · Son dönemin başarılı isimlerinden Feghouli için acele edilmeyecek. Kadro planlaması, transfer gelişmelerine göre karar verilecek.

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Marcao-Kerem 20 milyon Euro

Marcao ile Kerem için 20 milyon Euro’nun altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacak. Bu kritere uygun teklif gelirse yönetim, Fatih Terim ile görüşüp yol haritası belirleyecek. Şu anda mali tablo nedeniyle titiz davranan Galatasaray yönetimi, Fatih hocanın kadroda görmek istediği futbolcuları kiralama formülü transfer etmeye çalışacak. Bonservis bedeli ödemesi zor gözüken Galatasaray kulübü, satın alma opsiyonu ile kiralama formülü ya da kiralık futbolculara rotasını çevirecek.

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5 iSMiN KULÜBE YILLIK MALiYETi 9 MiLYON EURO

Feghouli · 3 Milyon 850 bin Euro

Babel · 2.5 milyon Euro

Luyindama · 1 milyon 50 bin Euro

Yedlin · 1 milyon 150 bin Euro

Assunçao · 450 bin Euro

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#Galatasaray#Fatih Terim#Burak Elmas

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