Son Dakika Haberi | Bu yolun sonu Dünya Kupası olsun

Avrupa elemelerinde takımlar, 6’şarlı 5 ve 5’erli 5 gruba ayrılacak. Grup liderleri doğrudan kupaya gidecek, ikinciler ise UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 2 takımla play-off oynayacak.

Katar’da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinin kuraları bugün İsviçre’de çekilecek. Pandemi nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek kura çekimi TSi 20.00’de başlayacak. FIFA’nın internet sitesinden yayınlanacak kuraya, UEFA’ya üye 55 ülke katılacak. Türkiye kuraya İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile birlikte 2. torbadan girecek. Avrupa elemelerinde takımlar, 6’şarlı 5 ve 5’erli 5 gruba ayrılacak.

Tarihte ilk kez kışın düzenlenecek

Gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak grup maçlarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan finallere katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası’na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak. Tarihte ilk kez kış aylarında düzenlenecek 2022 Dünya Kupası 18 Kasım’da başlayıp 18 Aralık’ta sona erecek.

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