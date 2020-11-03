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Futbol
Haber Giriş: 03.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Borsada bir tek F.Bahçe kazandırdı

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Son Dakika Haberi | Borsada bir tek F.Bahçe kazandırdı
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Ekim ayında değeri artan tek spor şirketi Fenerbahçe Futbol A.Ş. oldu.

Borsa İstanbul’da ekim ayı spor endeksi yüzde 5,7 değer kaybederken, yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi yüzde 19,1 ile Fenerbahçe Futbol AŞ oldu. Söz konusu dönemde Fenerbahçe yatırımcısına yüzde 19,1 kazandırırken, Beşiktaş yüzde 15,6, Trabzonspor yüzde 18,5, Galatasaray ise yüzde 20,2 kaybettirdi. Borsada en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi de Fenerbahçe Futbol AŞ oldu. Ekim ayını 3 milyar 438 milyon TL değerle kapatan Fenerbahçe’yi, 1 milyar 830 milyon TL ile Galatasaray, 950 milyon TL ile Trabzonspor, 700 milyon 800 bin TL piyasa değeriyle Beşiktaş takip etti. 

 

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