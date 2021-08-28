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Son Dakika Haberi... Beşiktaş'tan transferde savunma Francisco Montero hamlesi!
Beşiktaş'ın, 22 yaşındaki İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero'yu bir kez daha kiralık olarak kadrosuna kattığı belirtildi.
Beşiktaş, geçen sezon kadrosunda yer alan Fransico Montero'yu bir kez daha kiralamaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlıların, 22 yaşındaki stoperle anlaşmaya vardığı ve evrak işlerinin tamamlanmasıyla transferin resmiyete kavuşacağı kaydedildi.
Geçen sezon Beşiktaş'ta 17 maçta forma giyen Montero, 1123 dakika sahada kaldı.