MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Beşiktaş'tan Salih Uçan için transfer açıklaması!
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Beşiktaş'tan Salih Uçan için transfer açıklaması!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 16.12.2020 - 18:51 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'tan Salih Uçan için transfer açıklaması!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Beşiktaş'tan Salih Uçan için transfer açıklaması!
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ın yöneticisi Emre Kocadağ, Alanyaspor'da forma giyen Salih Uçan hakkında açıklama yaptı.

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, TRT Spor canlı yayınında Salih Uçan ile ilgili bir soruyu yanıtladı.

Emre Kocadağ, "Planlama yapmaya çalışıyoruz. Bugün yine transfer konusunda görüştük ama geçmişten gelen büyük kontratlarımız var. Planlama yapmak için önünüzü görüyor olmanız lazım. Devam eden kontratlar, limitler var. Bu anlamda değerlendirmeleri yapacağız. Sezon sonu noktasında planlama yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle