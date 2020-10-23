Son Dakika Haberi | Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz kararı! 'Satılık değil'

Bundesliga temsilcisinin yanı sıra 2 Alman takımının daha gelişimini yakından takip ettiği öğrenilen Rıdvan’ı satmak şu an gündemde yok.

Beşiktaşlı idareciler birkaç sene içinde kendini daha da göstereceğine inandıkları genç oyuncudan ciddi bir para kazanmak istiyor.

Sergen Yalçın’ın da ligde forma şansı verdiği oyuncu için “Yetenekleri üst düzey, fiziki açıdan kendini geliştirirse Avrupa’da rahat oynar” raporu sunduğu öğrenildi.