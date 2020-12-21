Son Dakika Haberi | Beşiktaş'tan muhteşem yükseliş! 5 haftada 7 basamak

Süper Lig’de sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan, Gaziantep FK’ya deplasmanda 3-1 yenildiği 8. haftayı 12. basamakta tamamlayan Beşiktaş, zorlu fikstüre karşın müthiş bir çıkış yakalarken, şampiyonluk yarışına dahil oldu. Sırasıyla Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa gibi üç güçlü ekibi mağlup eden siyah-beyazlı takım geçen hafta deplasmanda lider Alanyaspor’a kaybetse de bu hafta yara sardı. Son 5 maçta 15 gole imza atan ve totalde 25 golle bu alanda ligin en üretken takımı olan Beşiktaş, zirve ile arasındaki puan farkını da dörde indirdi.

Siyah-beyazlı ekip bir sonraki maçında başkentte MKE Ankaragücü’ne konuk olacak.

ÜÇ MAÇ SONRA ZAFER

Beşiktaş ayrıca Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 3 maç sonra yendi. Ligde 2018-2019 sezonundaki ilk maçta rakibini deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, evindeki karşılaşmadan ise 1-1 beraberlikle ayrıldı. Kartal, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda eşleştiği rakibine iki karşılaşmada da 3-2 yenilmişti.

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