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Futbol
Haber Giriş: 03.05.2020 - 09:15,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Loris Karius'a rest!

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Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Loris Karius'a rest!
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Beşiktaş ile alacakları nedeniyle FIFA’lık olan Loris Karius ayrılığa hazır... Alman kaleciyi idmanlara davet etmeyen Beşiktaş, “istediğin zaman gidebilirsin” mesajıyla da resti çekti. Kalan haftalarda Ersin ve Utku ile devam edilecek.

Siyah-Beyazlılar ile alacakları nedeniyle FIFA’lık olan Loris Karius ayrılığa hazır... Alman kaleciyi idmanlara davet etmeyen Beşiktaş, “istediğin zaman gidebilirsin” mesajıyla da resti çekti. Kalan haftalarda Ersin ve Utku ile devam edilecek.

Ersin için özel izin

Sözleşmesini feshetme hakkı olan ancak henüz böyle bir girişimde bulunmayan deneyimli kaleciye, “İstediğin zaman gidebilirsin” mesajı gönderildi. 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı olduğu için 19 yaşındaki kaleci Ersin Destanoğlu’nun çalışmalara katılması için için izin alındı. Kalan 8 haftada Ersin ve Utku Yuvakuran ile yola devam edilecek. (Fanatik)

Son dakika haberi: Beşiktaştan Loris Kariusa rest

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