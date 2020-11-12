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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Beşiktaş'tan koronavirüs testi açıklaması! '5 futbolcumuz pozitif'
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Futbol
Haber Giriş: 12.11.2020 - 21:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'tan koronavirüs testi açıklaması! '5 futbolcumuz pozitif'

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Son Dakika Haberi | Beşiktaş'tan koronavirüs testi açıklaması! '5 futbolcumuz pozitif'
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Beşiktaş, tesislerde 1'i kadro dışı olmak üzere 3 futbolcunun ve milli takımlarda olan 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve koronavirüs kapan futbolcu sayısının 8'e yükseldiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, 3 oyuncusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığını, ülkelerinin milli takımında yer alan iki futbolcusunda da pozitif bulguya rastlandığını açıkladı. Siyah-beyazlı ekipte pozitif vaka sayısı 8'e yükseldi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcu ve görevli idari personele uygulanan Kovid-19 test sonuçları sonunda biri kadro dışı bırakılan olmak üzere üç futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Ayrıca, ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan iki futbolcunun Kovid-19 PCR testlerinde de pozitif bulguya rastlandığının kulübe bildirildiği kaydedildi.

Tarama testleri pozitif sonuç veren futbolcuların; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlandığı vurgulandı.

Siyah-beyazlı kulüp, daha önce de 3 oyuncusunun test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı.

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