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DHA
Haber Giriş: 16.11.2020 - 17:37 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması

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Son dakika haberi | Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması
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Beşiktaş'ta son yapılan koronavirüs testlerinde herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde görevli idari personelimize bugün Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde, herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Son dakika haberi | Beşiktaştan koronavirüs açıklaması

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