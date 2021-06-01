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GeriFutbol Son Dakika Haberi: Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu bombası! Galatasaray, Fenerbahçe derken...
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Futbol
Haber Giriş: 01.06.2021 - 21:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi: Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu bombası! Galatasaray, Fenerbahçe derken...

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Son Dakika Haberi: Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu bombası! Galatasaray, Fenerbahçe derken...

Son dakika transfer haberi... Ligin son dönemindeki performansla adından söz ettiren ve A Milli Takım'a seçilen Halil Dervişoğlu için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor... Sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Halil için Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş da devreye girdi. Erdal Torunoğulları, 21 yaşındaki golcüyü Kartal yapmak için harekete geçti.

Son Dakika... Halil Dervişoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncuyu yakın takipte...

Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, alternatifli bir kadro oluşturmak için düğmeye bastı. Yönetim, bu doğrultuda hücum hattında çeşitliliği artırmak için harekete geçti. Dış transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları’nın, elindeki genç oyuncu listesine geçen sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu’nu da eklediği bildirildi. Hollanda merkezli çalışan başarılı iş insanının, aynı ülkede doğup büyüyen 21 yaşındaki forvetin menajeriyle temas kurduğu ifade edildi.

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Galatasaray ve Fenerbahçe de masada

Fanatik'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar’ın, geride bıraktığımız dönemde aldığı başarılı sonuçların ardından İngiltere Premier Lig’e yükselen Brentford’la da Halil’i kiralamak için görüşmelere başlayacağı kaydedildi. Kara Kartal’ın, bu transferde Şampiyonlar Ligi faktörünü kullanmayı planladığı belirtildi. A Milli Takım’ın Euro 2020 geniş kadrosunda yer alan yetenekli isimle, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de ilgilendiği konuşuluyor.

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