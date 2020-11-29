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Futbol
Haber Giriş: 29.11.2020 - 21:27 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu gönderme!

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Son Dakika Haberi | Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu gönderme!
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Beşiktaş'ın resmi hesabından 4-3'lük derbi galibiyeti sonrası dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup eden Beşiktaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Beşiktaş derbiden önce "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz" şeklinde paylaşım yapmış, sarı-lacivertliler ise "Maç öncesi hakemleri baskı altına almaya çalışarak makus talihini yenmeye çalışmak" ifadeleriyle yanıt vermişti.

Derbiyi 4-3 kazanan Beşiktaş'ın resmi hesabından "Algı değil, olgu" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapıldı.

'İstanbul plakası değil, Kadıköy hatırası'

Siyah-beyazlılardan maç sonu bir paylaşım daha geldi. Paylaşımda "İstanbul plakası değil, Kadıköy hatırası v2" ifadeleri kullanıldı.

 

Son Dakika Haberi | Beşiktaştan Fenerbahçeye maç sonu gönderme

Son Dakika Haberi | Beşiktaştan Fenerbahçeye maç sonu gönderme

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