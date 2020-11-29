Son Dakika Haberi | Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu gönderme!
Beşiktaş'ın resmi hesabından 4-3'lük derbi galibiyeti sonrası dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup eden Beşiktaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Beşiktaş derbiden önce "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz" şeklinde paylaşım yapmış, sarı-lacivertliler ise "Maç öncesi hakemleri baskı altına almaya çalışarak makus talihini yenmeye çalışmak" ifadeleriyle yanıt vermişti.
Derbiyi 4-3 kazanan Beşiktaş'ın resmi hesabından "Algı değil, olgu" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapıldı.
'İstanbul plakası değil, Kadıköy hatırası'
Siyah-beyazlılardan maç sonu bir paylaşım daha geldi. Paylaşımda "İstanbul plakası değil, Kadıköy hatırası v2" ifadeleri kullanıldı.
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