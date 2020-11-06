Son Dakika Haberi | Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması! Transferi....

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Kocadağ'ın açıklamaları;

Josef için hakkaniyetli bir karar oldu. Çok kasti bir hareketi yoktu zaten. O da burada. hoca görev verirse oynar. Karakter olarak Beşiktaş'a çok büyük artı değer kattığını düşünüyorum. İnşallah uzun yıllar Beşiktaş'a çok şeyler katacak.

'KAFASINDA SADECE BEŞİKTAŞ VAR'

Dorukhan, çok sevdiğimiz bir oyuncu. Çok karakterli, çok düzgün bir kişilik. beşiktaş'ı da çok seviyor. Kendisi ve menajeriyle 1-2 görüşme yaptık. İnşallah Beşiktaş ve kendisinin menfaatlerinin örtüştüğü noktada buluşup, Dorukhan'la uzun yıllar devam etmeyi düşünüyoruz. Şu an kendisi futbola odaklandı. büyük bir sakatlık geçirdi, bunu atlattı. Ben, Dorukhan'la anlaşacağımızı düşünüyorum. Dorukhan'ın kafasında sadece Beşiktaş var.

'ÜMRANİYE TARAFINDA BİR SIKINTI YOK'

Milli aradan sonra yükselen bir form grafiği var. Yeni transferlerin katılmasıyla, eksiklerin katılmasıyla günbegün üzerine koyarak gidiyoruz. Hem oyuncuların hem teknik ekibin moral motivasyonu üst seviyede. Son iki maçı da galip bitirdik, onun da verdiği bir motivasyon, bir istek, bir arzu var. Ümraniye tarafında bir sıkıntı yok.

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