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Futbol
Haber Giriş: 27.07.2021 - 13:55 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Beşiktaş'tan Diego Costa'ya yeni teklif! Transferde son karar...

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Beşiktaş'ın, bir süredir ilgilendiği Diego Costa'ya bir teklif daha sunduğu ve beklemeye geçtiği belirtildi.

Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, santrfor transferi için de hamlelerine devam ediyor.

Diego Costa'yı bir süredir kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan siyah-beyazlıların, yıldız golcü için son teklifini yaptı.

3 YILLIK YENİ TEKLİF

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Beşiktaş, tecrübeli golcüyle yıllık 3 milyon eurodan 2023'e kadar kontrat teklifinde bulundu.

Son Dakika: Alex Teixeirada rota yine Beşiktaşa döndü
Son Dakika: Alex Teixeira'da rota yine Beşiktaş'a döndü!

BEKLEMEYE GEÇTİ

Siyah-beyazlıların, oyuncunun kararını beklediği ve ücret konusunda yükseltme yapmayacağı belirtildi.

Atkletico Madrid ve Chelsea gibi takımlarda forma giyen İspanyol yıldız, kulüp kariyerinde 476 maçta 181 gol attı ve 71 asist yaptı.

ALEX TEIXEIRA'DA ROTA YİNE BEŞİKTAŞ'A DÖNDÜ

Beşiktaş uzun süredir takip ettiği ve transferi için tüm imkanlarını seferber ettiği Alex Teixeira için mutlu sona yaklaşıyor. Siyah beyazlıların anlaşma imzalamasına kesin gözle bakılırken, Sharjah ve Al Hilal’in ilgilendiği Sambacı transfer görüşmeleri için gittiği Dubai’de umduğunu bulamadı. Beşiktaş’ın 2 yıllık 5 milyon Euro’luk teklifine karşılık 2 yıl için 10 milyon Euro öneren Sharjah ve Al Hilal görüşmelerden sonuç alamayınca transferde rota yine Beşiktaş’a döndü.

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