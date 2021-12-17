Son Dakika Haberi... Beşiktaş'tan Bruno Pinheiro açıklaması! 'Yakın zamanda İstanbul'da olacak'

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Sergen Yalçın ile yollarını ayıran ve bir süredir yeni teknik direktör konusunda çalışan Beşiktaş'tan flaş bir açıklama geldi.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, Bruno Pinheiro'nun yakın zamanda İstanbul'da olacağını açıkladı.

Haberde Dalgakıran'ın "Bruno Pinheiro, yakın zamanda İstanbul'da olacak." ifadelerini kullandığı belirtildi.

1.5 YILLIK ANLAŞMA

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; Beşiktaş, Bruno Pinherio ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Portekizli çalıştırıcının söz konusu sözleşme kapsamında yıllık 900 bin Euro kazanacağı öne sürüldü.

Ayrıca, Bruno Pinheiro'nun sözleşmesinde başarı gelmesi halinde sözleşmenin uzatılacağına daire bir maddenin de olacağı iddia edilirken ekstra başarı bonuslarının da yer alacağı konuşuluyor.

PÜRÜZ ÇIKMIŞTI

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Beşiktaş'ın Estoril ile sözleşme fesih bedeli yüzünden henüz anlaşma sağlayamadığını öne sürülmüştü.

Adnan Dalgakıran'ın açıklamalarının ardından pürüzlerin giderildiği anlaşıldı.

DERBİDE ÖNDER KARAVELİ TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine U-19 teknik direktörü Önder Karaveli yönetiminde çıkacak. Portekizli teknik adamın görevine gelecek hafta başlaması planlanıyor.

Pinheiro’nun gelişinden A Takım’da kalacak Karaveli, yardımcı antrenörü olarak Portekizli çalıştırıcının ekibine dahil edilecek.