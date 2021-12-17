Son Dakika Haberi... Beşiktaş'tan Bruno Pinheiro açıklaması! 'Yakın zamanda İstanbul'da olacak'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğandan Muska sürpriz hediye Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorumErdoğan'dan Musk'a sürpriz hediye! 'Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum'#Teknoloji
Beşiktaştan Bruno Pinheiro açıklaması Yakın zamanda İstanbulda olacakBeşiktaş'tan Bruno Pinheiro açıklaması! 'Yakın zamanda İstanbul'da olacak'#Beşiktaş
AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladıkAGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladık!#Asgari Ücret
Kurtulmuştan net mesajlar: Serbest ekonomi kurallarından asla vazgeçmeyeceğizKurtulmuş'tan net mesajlar: Serbest ekonomi kurallarından asla vazgeçmeyeceğiz#AK Parti
Merkez Bankasından piyasaya beşinci müdahaleMerkez Bankası'ndan piyasaya beşinci müdahale#Merkez Bankası
Günlerdir bekleniyordu Rusya şartlarını tek tek sıraladı... ABDden jet cevap geldiGünlerdir bekleniyordu! Rusya şartlarını tek tek sıraladı... ABD'den jet cevap geldi!#Rusya
Seren Serengil ameliyattan çıktı İşte son durumu...Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte son durumu...#Seren Serengil
Şimdiden yoğunluk oluştu... Araç sahipleri dikkat Mutlaka yaptırınŞimdiden yoğunluk oluştu... Araç sahipleri dikkat! Mutlaka yaptırın#Araç Bakım
“DM’lerim açık” dedi, “ahlaksız teklif” sorusuna bu cevabı verdi…“DM’lerim açık” dedi, “ahlaksız teklif” sorusuna bu cevabı verdi…#Akın Akınözü
Melania Trump kobalt mavisi gözlerini satışa çıkardıMelania Trump 'kobalt mavisi' gözlerini satışa çıkardı!#Melania Trump
Tatil cennetinde görülmemiş rekor Herkes şokta...Tatil cennetinde görülmemiş rekor! Herkes şokta...#Bali Adası
Efsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordumEfsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordum #Chris Noth
Devlet 30 bin lira veriyor... BESi olanlara iyi haberDevlet 30 bin lira veriyor... BES'i olanlara iyi haber!#BES
Korkunç detaylar tek tek ortaya çıktı Seks gurusu nerede saklanıyorKorkunç detaylar tek tek ortaya çıktı! 'Seks gurusu' nerede saklanıyor?#Paramahamsa Nithyananda
Kırmızılı Kadın setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı'Kırmızılı Kadın' setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı #Kelly Lebrock
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika Haberi... Beşiktaş'tan Bruno Pinheiro açıklaması! 'Yakın zamanda İstanbul'da olacak'

#Beşiktaş#Bruno Pinheiro#Portekiz
Son Dakika Haberi... Beşiktaştan Bruno Pinheiro açıklaması Yakın zamanda İstanbulda olacak

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan DalgaKkıran'ın, teknik direktör Bruno Pinherio'nun yakın zamanda İstanbul'da olacağını açıkladığı belirtildi.

Haberin Devamı

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran ve bir süredir yeni teknik direktör konusunda çalışan Beşiktaş'tan flaş bir açıklama geldi.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, Bruno Pinheiro'nun yakın zamanda İstanbul'da olacağını açıkladı.

Haberde Dalgakıran'ın "Bruno Pinheiro, yakın zamanda İstanbul'da olacak." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaşta Önder Karaveliden oyunculara Fenerbahçe motivasyonuBeşiktaş'ta Önder Karaveli'den oyunculara Fenerbahçe motivasyonuHaberin Tüm Görselleri

1.5 YILLIK ANLAŞMA

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; Beşiktaş, Bruno Pinherio ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Portekizli çalıştırıcının söz konusu sözleşme kapsamında yıllık 900 bin Euro kazanacağı öne sürüldü.

Ayrıca, Bruno Pinheiro'nun sözleşmesinde başarı gelmesi halinde sözleşmenin uzatılacağına daire bir maddenin de olacağı iddia edilirken ekstra başarı bonuslarının da yer alacağı konuşuluyor.

PÜRÜZ ÇIKMIŞTI

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın Estoril ile sözleşme fesih bedeli yüzünden henüz anlaşma sağlayamadığını öne sürülmüştü.

Adnan Dalgakıran'ın açıklamalarının ardından pürüzlerin giderildiği anlaşıldı.

DERBİDE ÖNDER KARAVELİ TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine U-19 teknik direktörü Önder Karaveli yönetiminde çıkacak. Portekizli teknik adamın görevine gelecek hafta başlaması planlanıyor.

Pinheiro’nun gelişinden A Takım’da kalacak Karaveli, yardımcı antrenörü olarak Portekizli çalıştırıcının ekibine dahil edilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Bruno Pinheiro#Portekiz

BAKMADAN GEÇME!

Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu
Hakkındaki iddialar korkunç Kırmızı bültenle aranan seks gurusu Paramahamsa Nithyananda

Hakkındaki iddialar korkunç! Kırmızı bültenle aranan 'seks gurusu' Paramahamsa Nithyananda

#Paramahamsa Nithyananda
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge

BAKMADAN GEÇME!

Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu
Hakkındaki iddialar korkunç Kırmızı bültenle aranan seks gurusu Paramahamsa Nithyananda

Hakkındaki iddialar korkunç! Kırmızı bültenle aranan 'seks gurusu' Paramahamsa Nithyananda

#Paramahamsa Nithyananda
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge