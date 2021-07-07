Son Dakika Haberi... Beşiktaş'tan Bruma'nın transferi için resmi adım! Fenerbahçe....

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde yer alacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Son olarak Bruma'yı gündemine alan siyah-beyazlıların, bu transfer için resmen harekete geçtiği belirtildi.

TEKLİFİNİ YAPTI

Voebal'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Bruma için PSV Einhoven'a teklifini yaptı ve beklemeye geçti.

Haberde; Bruma'nın satın alma opsiyonuyla kiralanmaya çalışıldığı ve kısa süre içerisinde görüşmelerin sonuçlanmasının beklendiği kaydedildi.

AYRILIK İHTİMALİ YÜKSEK

26 yaşındaki futbolcunun, PSV Eindhoven'dan ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğu ve Türkiye'ye geri dönebileceği de vurgulandı.

F.BAHÇE İLE DE İSMİ GEÇİYOR

Geçtiğimiz günlerde İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, G.Saray'ın eski yıldızı için hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ın devrede olduğunu yazmıştı.

LARIN AYRILACAK MI?

Geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Cyle Larin için siyah-beyazlı kulübe cazip teklifler geldiği ve Bruma grişiminin bu sebeple yapıldığı da belirtiliyor.

Geçen sezonun büyük bölümünde Olympiakos’ta kiralık olarak forma giyen Portekizli kanat oyuncusu, iki takımda toplam 37 maçta forma giyerken, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.

26 yaşındaki Bruma, 2013’te 13 milyon Euro’ya Galatasaray’a gelmiş, 2015’te 15 milyon Euro’ya Leipzig’e satılmış, 2017’de ise 12 milyon Euro’ya PSV Eindhoven’a transfer olmuştu.

ADANA DEMİRSPOR AÇIKLAMIŞTI

Bu arada ismi Süper Lig’in yeni takımı Adana Demirspor’la da anılan Bruma için Güney ekibinden, “Bu futbolcu transfer listemizde bulunmuyor” açıklaması geldi.