MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Beşiktaş'ta yeni transfer Valentin Rosier antrenmana çıktı!
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta yeni transfer Valentin Rosier antrenmana çıktı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 03.10.2020 - 22:03 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta yeni transfer Valentin Rosier antrenmana çıktı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta yeni transfer Valentin Rosier antrenmana çıktı!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 4. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeni transfer Valentin Rosier da yer aldı.

İdman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışması ile başladı. 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar ile süren antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayan, siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle