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Haber Giriş: 01.10.2020 - 08:18 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi Beşiktaş'ta Vida'dan şok talep! 'Maaşımı siz verin...'

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Son dakika haberi Beşiktaş'ta Vida'dan şok talep! 'Maaşımı siz verin...'
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Beşiktaş'tan ayrılmak için 3.4 milyon Euro olan maaşının yanı sıra içeride biriken alacaklarının da isteyen Vida, talepleriyle camiayı şoke etti.

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  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
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Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'tan ayrılmak için 3.4 milyon Euro olan maaşının yanı sıra içeride biriken alacaklarının da isteyen Vida, “Maaşımı verin gideyim” dedi.

Öte yandan Hem yüksek maliyetli oldukları hem de teknik direktör Sergen Yalçın’ın kadroda düşünmediği Cyle Larin, Jeremain Lens, Douglas ve Isimat Mirin halen kendilerine kulüp bulamazken yönetim bu dört isme “Ya ücret indirimine gidin ya da ayrılın” dedi.

İki şarttan birini kabul etmeyen oyuncuların lisanslarının dondurulması söz konusu. Ayrıca Larin’i Hollanda ekibi AZ’nin kiralamak istediği öne sürüldü.

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