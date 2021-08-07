Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta Valentin Rosier'den transfer ve Galatasaray itiraflar!

Beşiktaş'ta geçen sezon gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen ve bir kez daha kiralanan Valentin Rosier, siyah-beyazlı kulübün Youtube kanalına konuştu.

İşte Valentin Rosier'in açıklamaları;

Hayatta her zaman meselelere para ekseninde bakmamak lazım. Parayı öncelik alırsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Beşiktaş'ın teklifinden daha iyi teklifler aldım ama defalarca söylediğim gibi Beşiktaş'ta çok mutluyum

BEŞİKTAŞ'TA ÇOK HUZURLUYUM

Beşiktaş'ta çok mutluyum, huzurluyum. Geçen sezon çok iyi bir sezon geçirdik, iki kupa kazandık. Burada kalma isteğimi her seferinde tekrarladım ve bunun için de elimde gelen gayreti gösterdim. Neyse ki işler rayına oturdum. Burada devam etme şansını elde ettim

'BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞUYUM' PAYLAŞIMININ HİKAYESİ

Galatasaray’a gidebileceğim, Beşiktaş’ta devam etmeyeceğim haberleri çıktı. Beşiktaş taraftarlarının için rahatlatabilmek ve dedikoduları yalanlayabilmek için bu söz aklıma yattı. Paylaştıktan sonra da olay epey yayıldı ve patladı"

DAHA İYİ TEKLİFLER ALDIM AMA...

Hayatta her zaman olaylara para ekseninde bakmamak lazım. Beşiktaş'ın teklifinden daha iyi teklifler aldım ama defalarca söylediğim gibi, ben burada çok mutluyum

SERGEN HOCANIN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİĞİ TEKNİK

Sergen hocanın en çok öne çıkan özelliği teknik. Maçlarda, antrenmanlarda hocanın önceliği her zaman teknik tarafta oluyor. Bence onu anlatan kelime bu olmalı

KARİYERİMDE YENİ BİR İLK YAŞAYACAĞIM

Kariyerimdeki çoğu ilki burada yaşadım. İlk golümü burada attım, ilk kupamı burada kazandım. Şimdi de kariyerimde yeni bir ilk yaşayacağım ve Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi arenasına çıkacağım.