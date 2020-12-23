Son Dakika Haberi | Beşiktaş’ta tüm yetkiler Ahmet Nur Çebi’ye geçiyor
Beşiktaş Kulübü’nde tüm imza yetkileri bugün başkan Ahmet Nur Çebi’ye bağlanacak.
Çebi, Beşiktaş Futbol AŞ’nin bugün yapılacak genel kurulunda başkanlık görevini Erdal Torunoğulları’ndan devralacak.
Mevcut başkan Torunoğulları, işlerinin yoğunluğu nedeniyle bu görevi daha fazla yürütmek istemediğini bildirmişti.
Futbol AŞ’de bugün yapılacak genel kurulu öncesi bağımsız yönetim kurulu üyeleri Demet Güdül, Ertan Mitap ve Özgür Şentürk, görevlerinden istifa etti.
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