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Haber Giriş: 13.12.2020 - 21:38 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan VAR tepkisi!

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Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan VAR tepkisi!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

VAR nedeniyle futbolun doğallıktan çıktığı söyleyen Yalçın, "Oyuna çok iyi başlayamadık. Rakip baskıyla başladı ve baskıdan çıkmakta zorlandık. Ama rakibe de çok fazla pozisyon vermedik. Rosier oyundan atılabilirdi, o yüzden çıkardım. Mensah ve N'Koudou'yu aldım. Bu hamleler olumlu geldi takıma. VAR nedeniyle futbol doğallıktan çıkıp VAR'da oturanların eline geçti. Türkiye'de böyle. Maçı kimin kazanacağı VAR'a bağlı. Takımların hepsi VAR'da oturan arkadaşlara bağlı. MHK'ya sesleniyorum, hakemler berbat." ifadelerini kullandı.

Maçı sadece rakiplerle oynamadıklarını belirten Yalçın, "Rıdvan'a vurulan dirsek sarı kart mı, blimiyorum, bir bakın. Kaşı maşı dağıldı çocuğun. Biz sadece rakiplerle oynamıyoruz maçları, böyle daha kolay olur ama başka etkenlerle oynuyoruz. Fenerbahçe maçında bile Fenerbahçe'yi mağdur gösterdiler. Olanlara inanamıyoruz yani!" diye konuştu.

Son Dakika Haberi | Beşiktaşta Sergen Yalçından VAR tepkisi

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