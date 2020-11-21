Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan maç sonu itiraf! 'İki gol yakışmadı'

Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

Kazanmak çok önemli, 3 puanla ayrılmamız çok önemliydi. Eksiklerimiz var ama onların yerine oynayacak oyuncularımız da var. İlk yarı özellikle muhteşemdi.

YEDİĞİMİZ İKİ GOL YAKIŞMADI

3-0'dan sonra laubali davranışlar iki gol yememize sebep oldu. Son bölümde 10 kişi kalan rakibe karşı yediğimiz iki gol yakışmadı. Oynayan oyuncuların performansından memnunum.

Çok eksik var. Zor şartlarla mücadele ediyoruz. Nkoudou aylardır yok. Gökhan haftalardır yok. Oyuncular korona oluyor, 15 gün yok, 2 gün sonra maça çıkıyor. Zor şartlar bunlar. Bütün arkadaşlar için böyle