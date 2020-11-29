Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan maç sonu hakem tepkisi! 'Niye atmıyorsun?'

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

Yavaş yavaş anlayışımız, oyun sistemimiz oturmaya başladı. İyi yolda gidiyoruz. 2. yarıda olabilecek tüm hamleleri yapmaya çalıştım. Lig çok uzun bir maraton ama puan cetveli adına bizim için çok önemli bir galibiyetti. Kazanıp hedefe doğru devam etmeyi umuyorduk, bunu başardık

OYUNCULARIM SINAVI GEÇTİ

Oyuncularım bugün çok ciddi bir karakter sınavı verdi ve sınavı geçti. Hepsine teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz çünkü oyuna baktığımız zaman zor bir 90 dakika oldu. Güçlü bir takımla oynuyoruz, 50'de 10 kişi kaldık."

EROL BULUT DA ŞİKAYETÇİDİR

Hakem mevzusuna girmek istemiyorum. Hakem arkadaşlar bize mecburen maçı yaşatmak zorunda kaldılar. Erol'a da sorsanız, o da hakemlerden şikayetçi olacaktır

BÖYLE BİR ŞEY OLUR MU?

Olacak şeyler değil yani bu olanlar. 1 tane pozisyon söyleyeceğim: 44. dakikada 2'ye 1 gidiyoruz, pozisyonu kesti faul verdi. Böyle bir şey olur mu ya? Sen çalınacak faulleri çalmıyorsun. Sen faulü çal, niye çalmıyorsun? Mert Hakan'ın pozisyonu 2. sarı kart değil mi? Bizim Larin'in kırmızı kartı doğru. Onu niye atmıyorsun? Ne ayrıcalığı var? Pozisyonlar, fauller, çıldırtıyor bizi kenarda. Allah yardım etti de atılmadık.