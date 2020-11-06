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Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş tepki!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldukları maçın arıdndan konuştu.
Süper Lig'de Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalar yaptı.
Sergen Yalçın, "Welinton nereden geldi diyorlar ya sürekli, Welinton sakatlandıktan sonra gördük durumu. Fazla konuşmamak lazım o yüzden." şeklinde konuştu.
Detaylar birazdan...
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