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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş tepki!
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Haber Giriş: 06.11.2020 - 22:37 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş tepki!

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Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş tepki!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldukları maçın arıdndan konuştu.

Süper Lig'de Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Sergen Yalçın, "Welinton nereden geldi diyorlar ya sürekli, Welinton sakatlandıktan sonra gördük durumu. Fazla konuşmamak lazım o yüzden." şeklinde konuştu.

Detaylar birazdan...

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