Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Ljajic açıklaması!

Yalçın, "Bizim de bazı bahanelerimiz var ama potansiyel bir oyun. Çok acele etmemek lazım. Sezonun başı. Oyuncularımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Şu andaki görüntümüz işler iyiye gidecek gibi gözüküyor. Ljajic yetenekli oyuncu ama kalite kısmına bakamıyoruz. Sezon başında sakatlık yaşadı, antrenmanlara katılamadı. O tempoyu yakalaması gerekiyor, oyunun ilerleyen bölümünde kullanabiliriz. Mensah da 15 gün falan yoktu. Oyuna göre Oğuzhan ve Mensah'ı da alabiliriz. Oyunumuz yavaş yavaş gelişiyor. Ortaya koymaya çalıştığımız bir oyun şablonu var. Zor bir sezon başlangıcı yaptık. Gönül ister ki stat dolu olsun. herkes kendi seyircisi önünde oynasın. Futbol maçlarının ana unsuru taraftardır. Ama futbolda taraftar olmamasına da alıştık." diye konuştu.