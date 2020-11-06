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Haber Giriş: 06.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan kadro kararı!

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Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan kadro kararı!
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Denizlispor'u yenerek kötü gidişe ‘Dur’ diyen, Yeni Malatya galibiyetiyle de çıkışını sürdüren Beşiktaş 6 haftadır kaybetmeyen Gaziantep’e bugün konuk olacak. Maç 20.00’de başlayacak.

Spor Arena / İsmail ER - Teknik direktör Sergen Yalçın’ın Yeni Malatya maçını kazanan kadroyu bozmayacağı öğrenildi.

Öte yandan Yalçın, dün sabah, kulüpteki geleceği belirsiz olan Dorukhan ile bir toplantı yaparak “Saha dışı söylentilere kulağını kapat. Orta alanda senden çok önemli işler bekliyorum” dedi. Ayrıca Tahkim, Josef’in cezası 1 maça indirdi, Brezilyalı şans verilirse bugün oynayabilecek.

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