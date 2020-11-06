Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan kadro kararı!

Spor Arena / İsmail ER - Teknik direktör Sergen Yalçın’ın Yeni Malatya maçını kazanan kadroyu bozmayacağı öğrenildi.

Öte yandan Yalçın, dün sabah, kulüpteki geleceği belirsiz olan Dorukhan ile bir toplantı yaparak “Saha dışı söylentilere kulağını kapat. Orta alanda senden çok önemli işler bekliyorum” dedi. Ayrıca Tahkim, Josef’in cezası 1 maça indirdi, Brezilyalı şans verilirse bugün oynayabilecek.