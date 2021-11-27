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Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Giresunspor sonrası flaş sözler: 'Başkanla görüşeceğim'

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig
Son Dakika Haberi... Beşiktaşta Sergen Yalçından Giresunspor sonrası flaş sözler: Başkanla görüşeceğim

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'a 4-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;

Neden böyle oldu derken, açıklaması kolay değil. Özellikle bugünkü maçı açıklamak çok zor. Biraz kader kısmet demek lazım. Bugünkü maç herhalde herkese kolay kolay nasip olmaz. Futbolda düşüşler olabilir ama hemen toparlamak lazım

SORUMLUSU BENİM

Uzun süreli düşüşler büyük zararlar verir, hele büyük camialarda daha fazla verir. Bir türlü durumu toparlayamıyoruz. Uzun süredir bir dönüş yakalayamadık, bu da bizim için hoş değil. Sorumlu benim. Takımın başında ben olduğum için doğal olarak bana ait.

İŞLER İYİ GİTMİYOR

Bu durumun sorumlusu benim, biraz da onu söylemek lazım. Futbol, insanı başka yerlere götürebiliyor. Geçen sene nasıl başarılı bir sezon geçirdiysek, bu sezon tersini yaşıyoruz. Çözüm bulamıyoruz, söylenecek fazla bir şey yok. İşler iyi gitmiyor.

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TARAFTARDAN ÖZÜR DİLİYORUM

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Taraftarımızdan kendi ve takımım adına özür diliyorum. Onlar birçok şeyi hak ediyorlar. Bu sezon maalesef istediklerini veremedik, bunun da sorumlusu benim doğal olarak.

VAR ALEYHİMİZDE DEVREYE GİRİYOR

10 kişi kaldık, yediğimiz 2. gol.. Oyuncuların motivasyonu çok düştü. Çok iyi başlıyoruz, oyuncularım tepki veremiyorlar. Kaleye gelen ilk top gol oluyor. Hakem arkadaşlar pozisyonları çok iyi değerlendiriyorlar. VAR en ufak pozisyonda aleyhimizde devreye giriyor.

BÜYÜK KAOSLAR MEYDANA GELİR

izim lehimizde olanlarda sezon başından beri devreye girdiğini görmedim. Bu tür hakem arkadaşların Türk futbolunda olmaması lazım. Büyük problem. Yarın çok daha büyük kaoslar meydana gelebilir stadyumlarda böyle yönetimler olursa.

ARTIK SAHADA OYNANMIYOR

Bunu kaybettiğimiz için değil, genel olarak söylüyorum. Sadece bu maç özelinde konuşmuyorum. Çok ciddi bir tepki var Beşiktaş'a karşı. Bunu kenardan hissedebiliyoruz. Geçen hafta %100 penaltı pozisyonumuz var, bugün 2 tane VAR, 10 dakikada maçı bitiriyor. Oyun artık sahada oynanmıyor. Tamamen televizyon önünde oynanıyor. Bu da benim için en üzücü taraf

BEN OYNAMIYORUM

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Taraftar takımı ayağa kaldır diyor ama ben oynamıyorum. Oyuncuların daha fazlasını yapması gerekiyor. Takım ancak böyle ayağa kalkar.

İSTİFA SORUSUNA YANIT

Camiaya çok zarar vermek istemiyorum. Muhtemelen yarın başkanla oturup bir değerlendirme yapacağız. Gidişat hiç iyi değil. Ben bu camianın insanıyım. Beşiktaş’ın gerçeklerini biliyorum

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig

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