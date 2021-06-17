Son Dakika Haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş tazminat kararı!

Beşiktaş 'ta yeni sözleşme için üst üste görüşmelerin ardından anlaşmaya varan Sergen Yalçın ile Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ, yarın son kez bir zirve yapacak. Sonrasında deneyimli hocanın 16 milyon TL ücret karşılığında 1 yıllık mukaveleye imza atması bekleniyor.

Sabah'ın haberine göre; Yönetimle maddi konuları en sona bırakan Yalçın, kulübü zora düşürme ihtimali olan tüm maddeleri elinin tersiyle itti. 48 yaşındaki hoca, "Başarılı olduğum sürece zaten devam ederim. Uzun sözleşmeyle kendimi korumaya ihtiyacım yok. Tazminat maddesi de istemem. Beşiktaş ile aramda böyle bir şey söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.