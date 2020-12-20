Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan esprili açıklama! "İşler kötü gidince..."
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Erzurumspor maçı öncesi yaptığı açıklamada iyi bir oyunla kazanmak istediklerini belirtti. Taraftarın desteğiyle alakalı olarak da esprili bir açıklama yapan Yalçın, "İşler kötü gidince de sosyal medyada hissediyoruz" dedi.
Ofansif bir oyunla kazanmak istediklerini belirten Yalçın, "Özellikle ligdeki maçlar zor. Maç kazanmak kolay değil. Herkes çok mücadele ediyor. Kendi sahamızda maç oynuyoruz ve kazanmak istiyoruz. Tek oyunumuz ofansif oyun. Ofansif oynayıp skor alıp fire vermek istemiyoruz. Taraftar burada değil ama her zaman gönlümüzde. Beşiktaş taraftarıyla bütün olan bir camiadır. İşler kötü gidince de sosyal medyada hissediyoruz (Gülüyor)" dedi.
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