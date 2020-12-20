Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan esprili açıklama! "İşler kötü gidince..."

Ofansif bir oyunla kazanmak istediklerini belirten Yalçın, "Özellikle ligdeki maçlar zor. Maç kazanmak kolay değil. Herkes çok mücadele ediyor. Kendi sahamızda maç oynuyoruz ve kazanmak istiyoruz. Tek oyunumuz ofansif oyun. Ofansif oynayıp skor alıp fire vermek istemiyoruz. Taraftar burada değil ama her zaman gönlümüzde. Beşiktaş taraftarıyla bütün olan bir camiadır. İşler kötü gidince de sosyal medyada hissediyoruz (Gülüyor)" dedi.

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