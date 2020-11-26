MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan derbi uyarısı! 'Skora bakmayın'
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan derbi uyarısı! 'Skora bakmayın'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 26.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan derbi uyarısı! 'Skora bakmayın'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan derbi uyarısı! 'Skora bakmayın'
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kadıköy'den zaferle dönmek için takımı motive ediyor.

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, zorlu Fenerbahçe deplasmanı için hazır olduklarını belirtti.

Yalçın rakibi çok iyi analiz ettiklerini belirtirken “Güzel ve futbolu kaliteli bir derbi olacak. Fenerbahçe kadrosunu tamamen yeniledi. Beşiktaş gibi kontratağı düşünen yapıya sahipler.

TEK TEK KONUŞULACAK

Oyuncularıma şunu söyledim; ‘skora bakmayın sistemi uygulayın zaten güzel ve keyif veren futbol ortaya çıkacak.’ Defansta ve orta alanda değişik arayışlar içinde olacağız” dedi. Sergen Yalçın ayrıca oyuncularla tek tek konuşarak moral ve motivasyon konusuna ağırlık vereceklerinin de altını çizdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle